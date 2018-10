Gentrifizierung ist in den letzten 20 Jahren zu einem der meistdiskutierten Prozesse der europäischen Stadtentwicklung geworden. Ob London, Amsterdam, Stockholm, Kopenhagen, Prag, oder Berlin, innerstädtische Aufwertungsprozesse und Verdrängung werden heute in europäischen Städten unterschiedlicher Größe und Struktur thematisiert. In Wien gab es bis dato noch vergleichweise wenig Aufmerksamkeit für das Thema. Welche Rolle spielt Gentrifizierung in der Wiener Stadtentwicklung? Wie lässt sich der Prozess im spezifischen Wiener Kontext verorten? Welche Formen der Aufwertung und Verdrängung lassen sich beobachten? Und wie reagieren Stadtpolitik, BewohnerInnen und Initiativen auf Gentrifizierung in der Stadt? Die Vortragsreihe bietet erstmals einen breiteren Einblick in das Thema Gentrifizierung in Wien und vereint Perspektiven aus Wissenschaft, Praxis und Politik. Im Anschluss an die Vorträge besteht die Möglichkeit für gemeinsame Diskussion und Austausch.





9.10.

Christoph Reinprecht

Wohnen und die Fragmentierung des Sozialen: Gentrifizierung als Symptom gesellschaftlicher Transformation

Walter Matznetter

100 Jahre Mieterschutz: Ein Instrument zur Steuerung von Gentrifizierung

23.10.

Gerhard Hatz

Mechanismen der Gentrifizierung durch das Programm der „Sanften Stadterneuerung“

Walter Rosifka

Das österreichische Recht als (un)taugliches Mittel, die Verdrängung vieler Haushalte aus den attraktiven Vierteln dieser Stadt zu verhindern?

6.11.

Christian Bunke

Kriminalisierung, Rassismus und Ausgrenzung im aufgewerteten Wien

Christina Liebhart/Camilo Molina/Christoph Reinprecht

Aufwertung ist nicht Schwarz-Weiss. Perspektiven auf den Wandel des Volkert-und Alliiertenviertels

20.11.

Yvonne Franz/Michael Friesenecker

Durchs Reden kommen die Leute zusammen? Kommerzielle Veränderungsprozesse im Stadtteil und deren gemeinschaftsbildende Effekte am Beispiel des 15. Bezirks in Wien

Katharina Hammer/Judith Wittrich

Gentrifizierungsprozesseim öffentlichen Raum: Grenzziehungen und Exklusionsmechanismen

4.12.

Marc Diebäcker

Gentrifizierung und öffentliche Räume. Über das Zusammenspiel von Aufwertung, Sicherheit und Ordnung an urbanen Plätzen

Elke Rauth

Raum zum Leben, Denken, Handeln. Über die Verfügbarkeit von Raum als Basis einer gemeinwohlorientierten Stadtentwicklung

18.12.

Lukas Tockner

Was hat die Wohnbauförderung mit Gentrifizierung zu tun?

Ronald Schlesinger

Der Wiener Weg im Mieterschutz

15.1.2019

Roswitha Harner

Verdrängung von Menschen mit niedrigem Einkommen: Der Diskurs zu sozialer Durchmischung aus Perspektive der Wiener Wohnungslosenhilfe

Sarah Kumnig

Widerstand gegen Gentrifizierung: Strategien und Analysen wohnpolitischer Initiativen in Wien

Ort & Zeit für alle Vorträge: „Alte WU“, Augasse 2-6, Hörsaal W3, 17:30

Organisation: Justin Kadi, Mara Verlic

Kontakt: justin.kadi (at) tuwien.ac.at

Die Vortragsreihe wird von der Arbeiterkammer Wien, Abteilung Kommunalpolitik und Abteilung Konsumentenschutz, unterstützt.