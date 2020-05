Besonders im Bereich Wohnen zeigt sich, wie ungleich Menschen von der Krise betroffen sind. An einer Covid-19-Infektion kann zwar jede und jeder erkranken, die Möglichkeiten, sich davor oder vor existenziellen Folgen zu schützen, sind jedoch in der Gesellschaft ungleich verteilt. Mehr als 100 Wissenschafter_innen haben nun einen offenen Brief mit wohnungspolitischen Forderungen anlässlich der aktuellen Pandemie verfasst. Der Brief wurde in der Tageszeitung DerStandard veröffentlicht und kann hier nachgelesen werden: KLICK