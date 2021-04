Wie gut steht es um die soziale Durchmischung in Wien? Camilo Molina, Hannah Quinz und Christoph Reinprecht (Institut für Soziologie, Universität Wien) haben sich in einer neuen Studie mit dieser Frage befasst. Angelehnt an die Methode des “Sozialraummonitorings”, die für verschiedene deutsche Städte entwickelt wurde, haben sie für Wien die soziale Struktur auf kleinräumiger Ebene für den Zeitraum 2012-2017 analysiert. Der Fokus lag dabei auf den Indikatoren Einkommen, Bildungsabschluss und Arbeitslosigkeit. Die spannende Studie ist von der Arbeiterkammer Wien herausgegeben, die sie auch gefördert hat. Nachlesen kann man sie hier: https://emedien.arbeiterkammer.at/viewer/resolver?&urn=urn:nbn:at:at-akw:g-3622123

Ein Interview mit Hannah Quinz, einer der Autor_innen, im Standard gibt es hier: https://www.derstandard.at/story/2000125547423/reiche-wohngegenden-in-wien-werden-exklusiver