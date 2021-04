Wer heute in Wien privat mieten möchte, muss wesentlich tiefer in die Tasche greifen als noch vor zehn Jahren. Die Entwicklung der Mieten am privaten Markt war nicht nur schneller als am Rest des Wohnungsmarkts. Sie lag auch deutlich über der allgemeinen Teuerung und über der Entwicklung der Einkommen. Privat zu mieten wird damit immer schwieriger leistbar. Wer kann sich unter diesen Umständen noch eine private Mietwohnung in der Stadt leisten? Und wo gibt es überhaupt noch leistbare Wohnungen?

Diese Fragen wollte ein Team der TU Wien, Institut für Raumplanung beantworten. In Kooperation mit DerStandard.at haben Elias Grinzinger, Florian Pühringer, Antonia Schneider, und Justin Kadi dafür über 10.300 Immobilienangebote für den Zeitraum 2011-2019 kleinräumig ausgewertet. Die Ergebnisse sind interaktiv auf der Website https://mietmonitor.wien aufbereitet. Mittels Karten, Tabellen und Diagrammen kann man herausfinden, wie (un)leistbar privates Mieten in Wien heute ist.